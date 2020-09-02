В Туркестанской области в этом году впервые переступили порог школы и пошли в первый класс 51 954 шестилеток.

По просьбе родителей 40% из них, или 20 844 учеников, начали обучение в дежурных группах. Отметим, в учебных заведениях неукоснительно соблюдаются все санитарные требования. Кроме того, в регионе полностью проверили готовность школ, приступивших к работе в штатном режиме.

По данным областного управления развития человеческого потенциала, по области функционируют 912 школ. В том числе одну школу на 600 мест сдали в этом году в эксплуатацию в Ордабасинском районе и школу на 200 мест в Жетысайском районе.

Из них 164 образовательных объектов работают в штатном режиме, обучаются 16 375 учащихся.

Стоит отметить, в целом, по области в школах обучается 499 535 учеников. С завтрашнего дня в районы отправят 4 тысячи планшетов с сим-картами, подключенными к тарифу «Bilim».

В первую очередь, необходимую технику передадут детям из многодетных и малообеспеченных семей. В областном управлении отмечают, что строго контролируют своевременную доставку оборудования в сроки, указанные в договоре.