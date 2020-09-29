С 21 по 27 сентября сотрудниками Управления местной полицейской службы Шымкента выявлено 579 административных правонарушений.

Из них мелкие правонарушения – 74 случая, нахождение в состоянии опьянения в общественном месте – 68 случаев, курение в неустановленном месте – девять случаев.

Также, выявлен 81 подросток, находящийся вне жилища без законных представителей, их родители привлечены к административной ответственности. Кроме того, в центр временной адаптации доставлены 68 граждан, 70 лиц взяты на профилактический учет.