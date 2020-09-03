Главный государственный санитарный врач Туркестанской области подписал новое Постановление.

«О внесении изменений и дополнений

в постановление Главного государственного

санитарного врача Туркестанской области

№33 от 14.08.2020г. «О продлении

ограничительных карантинных мер

в Туркестанской области»»

Я, Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нышанов Нурбек Садыкбекович, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – COVID-19) среди населения Туркестанской области в соответствии подпункта 3) пункта 2 статьи 38, 36, 9, 102, 104, 107 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI ЗРК;

Постановления Главного государственного санитарного врача РК №43 от 26 июня 2020 года «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан» (далее- ГГСВ);

Постановления ГГСВ Республики Казахстан от 3 июля 2020 года № 44 «О введении строгих ограничительных мер»;

Постановления ГГСВ РК №46 от 27.07.2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»;

Постановления ГГСВ РК №47 от 14 августа 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 июня 2020 года №43»;

Постановления ГГСВ РК №48 от 15 августа 2020 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении»;

Постановления ГГСВ РК №49 от 20 августа 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан»;

Постановления ГГСВ РК №50 от 28 августа 2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан».

Протокола №6 от 30 июля 2020года заседания государственной комиссии по восстановлению экономического роста при Президенте Республики Казахстан;

Решения Государственной комиссии под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан А.У. Мамина от 13 августа 2020 года;

Протокола заседния Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 25 августа 2020 года.

Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года №130 «Об утверждении Перечня инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин» (зарегистрирован в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10527), с изменениями и дополнениями внесёнными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 мая 2020 года № КР ДСМ-45/2020 «О некоторых вопросах здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20596);

Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №239 «Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на территории Республики Казахстан» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10826) с изменениями и дополнениями внесёнными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 6 мая 2020 года № КР ДСМ-45/2020 «О некоторых вопросах здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20596), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главного государственного санитарного врача Туркестанской области №33 от 14.08.2020г. «О продлении ограничительных карантинных мер в Туркестанской области» внести следующие изменения и дополнения:

1) пункт 3, раздела 2 изложить в следующей редакции:

— запретить деятельность городских, общественных пляжей, аквапарков.

2) пункт 4, раздела 2 исключить;

3) в пункте 8, раздела 2 слово «автомобильных» исключить;

3) пункт 9, раздела 2 исключить;

4) пункт 13, раздела 2 исключить;

5) раздел 3 дополнить пунктами 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35), 36), 37), 38), 39), 40) следующего содержания:

29) разрешить деятельность бассейнов в индивидуальном формате, из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, по предварительной записи (завести журнал записи, пронумеровать и прошнуровать журнал записи) в будние дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 18.00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни работу приостановить;

30) разрешить деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции до 30 человек), библиотек, музеев;

31) разрешить деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований и без проведения коллективных мероприятий, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни работу приостановить;

32) разрешить междугородные внутриобластные и межрайонные пассажирские перевозки (автобус, микроавтобус);

33) разрешить деятельность тренажерных залов (до 5 кв.м. на 1 посетителя, по предварительной записи, завести журнал записи, пронумеровать и прошнуровать журнал записи) в будние дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 18.00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни работу приостановить;

34) разрешить деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок не более 5 человек в будние дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 18.00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни работу приостановить;

35) разрешить деятельность особо охраняемых природных территорий: государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты и прочие (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);

36) разрешить функционирования школ с контингентом от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся предшкольных, 1-4 классов по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

37) разрешить проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма;

38) разрешить деятельности специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

39) разрешить деятельность автомобильных рынков (1 день в неделю, в среду, с усилением санитарно-дезинфекционного режима);

40) разрешить деятельность РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» с учетом эпидемиологической ситуации в регионе».

2. пункт 1 раздела 7 изложить в следующей редакции:

— объекты, разрешенные к работе на территории области, осуществлять деятельность в соответствии с алгоритмами утвержденными постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 14 августа 2020 года №47 «О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №43 от 26 июня 2020 года» и от 28 августа 2020 года №50 «О внесении изменений и дополнений в постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан».

3. Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими лицами и юридическими лицами независимо от форм собственности.

4. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в социальных сетях.

5. Контроль за исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный

санитарный врач

Туркестанской области Н. Нышанов