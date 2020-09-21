В Шымкенте продолжается праймериз, его участники делятся своими планами, обсжуюдают проблемы общества и всячески дискутируют.

В этот раз своими намерениями относительно того, как сделать Шымкент лучше — поделились проректор ВУЗа, стулент и индивидуальный предприниматель, депутаты из Аль-Фарабийского района. Один говорит, что создаст условия для жизни и учебы студентов, другой — повысит статус и возможности педагогов. Оба согласились с тем, что проблем, которые нужно решать в третьем городе-мегаполисе, немало.

«Я не тот человек, который разбрасывается словами. Я пришёл, чтобы решать проблемы. Те, кто учились за границей, они наши эксперты, с ними мы обсуждая, хотели бы вам предложить идеи. Одна из них в направлении предпринимателей — если взять статистику, то 60% молодежи не работают по своей специальности и это большая проблема», — рассказал участник праймериз.

Одна из участников праймериз – бизнеследи Торайым Султанова. Депутат двух созывов идёт на праймериз с конкретными целями. Она поднимает вопросы о заработной плате врачей и учителей, а также об острых экологических проблемах.

«Если вы меня поддержите, то я как и работала во благо государства и народа, прикладывая все свои силы, я буду продолжать работать. Так как я работала в сфере здравоохранения и образования, то я много видела. Преподавая в медицинской академии, большое значение придавала воспитанию студентов. И так как мы работали во время пандемии, мы не щадили своих сил», — уверена Торайым Султанова, участница праймериз.

Кандидаты, которые ознакомлены с программой оппонентов, задают наводящие вопросы. Один из них адресовали студентке Фаризе Мажит. Ее конкурент Торайым Султанова спросила девушку, а почему она хочет стать народной избранницей и какие цели перед собой ставит?

«Учитывая ваш авторитет, мы молодежь по вашим стопам пойдём, то у нас есть большие надежды. Мы из народа, поэтому мы знаем из проблемы. Объединившись, с вашим влиянием, мы можем многое изменить», — уверена Фариза Мажит, участница праймериз.

Стартовавший в стране праймериз продлится до конца сентября. А уже с третьего октября начнется голосование за участников. Кто возьмет больше всего голосов станет известно уже 5 октября.

Анастасия Новикова