Принято решение о продлении сроков онлайн голосования через веб-сайт и мобильное приложение ровно на сутки, до 14.00 часов 4 октября 2020 года.

Согласно Правилам проведения праймериз партии «Nur Otan», дата голосования определяется в республиканском Календарном плане, утверждаемом Центральным организационным комитетом. Установленный срок голосования – до 14.00 часов 3 октября 2020 года.

По состоянию на 17.00 часов 2 октября, на праймериз проголосовало 446 297 избирателей или 57% от авторизовавшихся партийцев.

Высокий интерес партийцев и общественности Казахстана к внутрипартийным выборам дали значительное число одновременных обращений (100 тысяч и более), из-за чего в первые часы голосования начали возникать временные сложности с доступом к сайту и авторизацией.

Из-за технических нагрузок на информационную систему многие члены партии не смогли проголосовать. Так, в колл-центры общественной приёмной поступило более 1,5 тысяч звонков, из них 828 — по вопросам технических сложностей при голосовании.

Зафиксированы также обращения от партийцев и кандидатов праймериз в организационные комитеты партии через социальные сети с просьбами продлить сроки голосования. В обращениях также отмечался недостаток времени на волеизъявление по причине того, что голосование проходит в рабочие дни.

Кроме того, завтра, 3 октября, с 08.00 до 14.00 начнут свою работу избирательные участки. Имеется риск того, что не сумевшие отдать голос за своего кандидата онлайн массово пойдут голосовать на участки. В условиях пандемии это может повлечь возможное заражение коронавирусом.

С учётом вышеизложенного, протокольным решением Центрального организационного комитета в республиканский Календарный план внесены изменения. Так, принято решение о продлении сроков онлайн голосования через веб-сайт и мобильное приложение ровно на сутки, до 14.00 часов 4 октября 2020 года.

При этом важно подчеркнуть, что агитация завершается в субботу, 3 октября, в 14.00, одновременно с закрытием избирательных участков.