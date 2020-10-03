Всего в городе было зарегистрировано 185 кандидатов на участие в праймериз, в настоящее время остался 151 кандидат.

Остальные 32 претендента вышли из гонки по различным причинам.

Сегодня третий день голосования и все желающие могут также прийти на избирательные участки, где доступны онлайн-кабинки день голосования по праймеризу партии «Nur Otan». В связи с этим на базе первичных партийных организаций открыты избирательные участки. В городе их количество 33.

На всех участках соблюдены санитарные нормы, предусмотрены условия для голосования.

Основной целью праймериза является выявление реальных и сильных лидеров. Мы надеемся, что в голосовании будут отобраны патриотичные, активные и сильные лидеры.

По официальным данным, на 10 часов 3 октября 23541 человек из Шымкента проголосовали за кандидатов в партийный кадровый резерв.

По районному голосованию лидирует Абайский район. По Абайскому району 7573 члена партии, из них 5877, то есть 77% голосов.

По проголосовало Аль – Фарабискому району — 65% избирателей, по Енбекшинскому району — 64%, и по Каратаускому району – 65%.

Проголосовать на участках нужно сегодня до 14:00 часов.

Для сведения: в Шымкенте 35197 членов партии объедены в 47 первичных партийных организаций. Из них из сферы образования 10658, здравохранения 4663, строительства 1317, предпринимательства 864.

Напомним, что протокольным решением Центрального организационного комитета в республиканский Календарный план внесены изменения. Так, принято решение о продлении сроков онлайн голосования через веб-сайт и мобильное приложение ровно на сутки, до 14.00 часов 4 октября 2020 года.