Полицейские Туркестанской области вернули домой пропавшую 75-летнюю бабушку, передает Polisia.kz.

В дежурную часть Толебийского РОП обратилась местная жительница о том, что ее мать, приехавшая к ним в гости, примерно в 15:00 часов ушла из дома в неизвестном направлении и пропала без вести. После двух дней самостоятельных поисков, не давших никаких результатов, родственники обратились за помощью в полицию. На поиски пропавшей пожилой женщины сразу же ориентировали опытных сотрудников полиции, которые незамедлительно приступили к розыскным мероприятиям.

Спустя часы, полицейские обнаружили 75-летнюю бабушку в одном из частных домов поселка, куда она зашла по-случайности. Стражи порядка вернули пожилую женщину родным живой и здоровой.

Родственники найденной бабушки выразили искреннюю благодарность сотрудникам Толебийского РОП, которые оперативно нашли ее и вернули домой.

“Спасибо всем полицейским за то, что нашли мою маму. Если бы не полицейские мы до сих пор искали бы ее. Они настоящие профессионалы своего дела. Успехов Вам в работе!”, – поблагодарила местная жительница.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области просят не оставлять пожилых людей без своего внимания и присмотра, а также по возможности не отпускать одних на улицу.