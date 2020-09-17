Подземные парковки, частные павильоны, хамам – все это будет находиться на обновленной территории QYRGY BAZAR.

На Верхнем рынке, который является центром оптово-розничной торговли, активно ведутся строительные работы. На сегодняшний день управлением энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент перед рынком для удобства жителей построен сквер, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Согласно проекту модернизации, площадь рынка будет увеличена с 30 тысяч квадратных метров до 85 тысяч квадратных метров. В него вложат 5 млрд тенге инвестиции.

По проекту на рынке будут построены трехэтажные и пятиэтажные торговые павильоны. Планируется, что в каждом из павильонов будет своя подземная парковка. Инвесторы утверждают, что для каждого вида товара здесь будут отведены строго определенные зоны. Прилавки с сухофруктами, кондитерскими изделиями, крупами и овощами, молочными и хлебобулочными изделиями расположатся вокруг центральной площадки. Отдельный павильон займут бытовая техника, строительные материалы и прочие необходимые для дома товары.

Кроме того, предусмотрены места для камеры хранения, складов, хамама, детской зоны, гостиницы, а также парковки на 600 мест.

В следующем году будет сдано в эксплуатацию 40 процентов нового рынка. Работы будут полностью завершены в 2023 году.