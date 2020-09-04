В рамках года «Шымкент 2020 — культурная столица СНГ» c 1 по 30 сентября среди стран Содружества пройдет фестиваль детского творчества «Шымкент — город добрых сердец»

Условия участия очень просты:

Возраст участников во всех номинациях от 6 до 15 лет

Фестиваль включает в себя три номинации:

Вокальное творчество (академический, народный, эстрадный)

Инструментальное исполнение (классическое, народное, эстрадное, джаз)

Изобразительное искусство (живопись и графика)

Опубликовано Майей Алибжановой Четверг, 3 сентября 2020 г.

Все работы участников принимаются на электронную почту shym_madeniet@mail.ru или на Telegram номер +7(701)494 39 92;

— Также участники должны опубликовать материалы на своих личных страницах в социальных сетях Instagram, Facebook со следующими хэштегами #SNGKZ2020, #TMDSHYMKENT2020

Перед выступлением каждый участник презентует краткое видео-приветствие, которое включает в себя данные об участнике, название и автора произведения с обязательным указанием названия фестиваля

По итогам фестиваля все участники получат благодарственные письма и будут приглашены на международные детские мероприятия в г.Шымкент (Казахстан) за счет приглашающей стороны после окончания карантинного режима в период с 2021 по 2022 годы