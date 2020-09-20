Полицейские Туркестанской области с начала года выявили более 600 нетрезвых водителей, сообщает Polisia.kz.

С января 2020 года Указом Президента РК К.Токаева ужесточены требования к водителям, управляющим автомашиной в нетрезвом виде. То есть, за езду в состоянии алкогольного опьянения законом предусмотрено лишение водительских прав на семь лет и административный арест сроком на 15 суток.

Однако, несмотря на принимаемые меры, некоторые несознательные граждане продолжают нарушать правила дорожного движения и садиться за руль в нетрезвом состоянии. В связи с этим, сотрудники местной полицейской службы ДП Туркестанской области на постоянной основе проводят профилактические и рейдовые мероприятия по предупреждению ДТП и выявлению злостных нарушителей ПДД.

Особое внимание полицейских уделено пресечению фактов управления автотранспортом в нетрезвом состоянии. Сотрудники патрульной полиции районных отделов полиции регулярно выходят в ночные рейды по обеспечению дорожной безопасности.

В результате с начала года стражи порядка задержали 614 водителей, управлявших автотранспортом в нетрезвом виде. В суд направлено 606 административных дел. В отношении нарушителей составлены протокола об административной ответственности по статье 608 КоАП РК “Управление ТС водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения“.

Среди них 524 водителя взяты под административный арест, 48 лишены водительских прав. Кроме того, нетрезвые водители стали виновниками 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и 16 получили травмы.

Полицейские области ставят задачу не только выявить нарушителей правил дорожного движения, но и активно проводят разъяснительную и профилактическую работу среди участников дорожного движения.

К примеру, сотрудники ОП города Кентау взяли под строгий контроль соблюдение ПДД. На сегодня полицейские ежедневно несут службу в усиленном режиме. В ходе очередного ночного дежурства инспекторы патрульной полиции остановили автомашину “ВАЗ”, водитель которой не пристегнул ремень безопасности. При проверке документов оказалось, что мужчина находился в нетрезвом состоянии. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управлял автомашиной в “средней степени алкогольного опьянения”. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 608 КоАП РК, собранные материалы направили в суд. Решением Кентауского городского суда мужчину водворили на 15 суток административного ареста и лишили водительских прав сроком на семь лет.

Также, на улицах города Кентау полицейские остановили еще одну автомашину, которая проехала на запрещающий сигнал светофора и нарушила ПДД. При проверке выяснилось, что водитель “Фольцвагена” управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. Стражи порядка составили административный протокол и направили дело в суд. В итоге, решением суда правонарушителя лишили водительских прав на семь лет и подвергли административному аресту сроком на 15 суток.