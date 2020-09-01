ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УЧЕБЫ: ИТОГИ ДНЯ

Дошкольное образование

Дошкольным образованием охвачены почти 900 тыс. детей. В условиях карантинных ограничений по желанию родителей детские сады посещают 18,7% детей от их общего количества.

Среднее образование

Из более 7 тыс. школ порядка 3 тыс. работают в традиционном режиме.

В новом учебном году 352 091 ребенок принят в первый класс. В начальных классах обучаются более одного миллиона учеников, 60 % из которых начали учебу в дежурных классах.

В дистанционном формате обучаются около 2,6 млн учеников.

По состоянию на 15:00 часов 1 сентября количество просмотров в системе «Күнделік» составило 3,7 млн.

На основных образовательных платформах отмечается 2,2 млн сессий, количество просмотров размещенного контента составляет 6,8 млн.

Школьникам передано 435 тыс. компьютерной техники. До 15 сентября планируется осуществить передачу дополнительно 250 тыс. компьютерной техники.

Сегодня для учеников проведены классные часы.