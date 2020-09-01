В Шымкенте усиленно ведутся работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Тепловики уверяют, 90 процентов ремонтных работ завершены. Согласно плана ГКП «Куатжылуорталык-3» в городе обновляются устаревшие магистральные трубы, во всех 11 котельных проведен текущий ремонт . А также в этом году в 12 насосных станциях из 17-ти проводится текущий ремонт, на остальных 5-ти завершается реконструкция. На насосной станции «Амангельды» в мкр Карасу ждут оборудование.

Поставку шести задвижек и насосов должна произвести по договору немецкая компания. Сейчас здесь все готово для демонтажа.

Бакытжан Назарбеков, руководитель подрядной организации:»Руководство ГКП «Куатжылуорталык-3 » не разрешает производить демонтаж пока не прибудет оборудование. Ждем, поставщики надежные. Реконструкцию насосной станции «Амангельды» мы начали в конце июля. Сейчас завершили отделочные работы в здании. Как поступит оборудование и задвижки, то в течение одной недели все установим. К отопительному сезону подготовим насосную станцию на 100 процентов.

Шынар Оразова