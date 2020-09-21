Спасатели, пожарных и другие специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям отмечают праздник — 25 — летие со дня создания органов гражданской безопасности.

Спасатели ежедневно рискуя своей жизнью спасают жизни других людей. Наши корреспонденты решили поговорить с теми, кто смотрел опасности в лицо, с пострадавшими от пожара людьми, которых пожарные спасли из лап огня.

9 сентября Оразай-апа считает своим вторым днем рождения. В свои 72 года женщина чуть не погибла от едкого дыма. В многоэтажке, где проживает пенсионерка, вспыхнул пожар — загорелись электрощитки. Огонь мгновенно охватил все 5 этажей дома, плавились и горели провода, искрили счетчики. Жители первых этажей успели эвакуироваться самостоятельно, людям с четвертого и пятого, сделать это самостоятельно не удалось. Густой дым мгновенно заполнил весь подъезд, дышать стало невыносимо, оставалось, только надеяться и ждать помощи извне.

Оразай-апа рассказывает, пожарные подъехали в считанные минуты. Женщину, ее дочь и внуков, а также жителей других квартир экстренно эвакуировали. Счет шел на секунды.

«Легкие просто горели огнем, дышать было невыносимо. Мы уже думали, что все, тем более здесь мои внуки были, страшно просто вспоминать. И вот в это время подоспели пожарные, они надели на нас кислородные маски и вывели на улицу. Нас сразу отвезли в больницу, пролечили, но слава Аллаху все обошлось и мы остались живы. Спасибо большое пожарным. Крепкого им здоровья», — со слезами на глазах говорит пенсионерка Оразай Жуманова.

Языки пламени оставили свои следы не только в сознании жителей, но и на доме. Здесь до сих пор витает запах расплавленного пластика. Напоминают о произошедшем и следы гари на стенах.

«Страшно было, конечно, ужас сковал просто. Я босиком выбежала из дома в тот день, но благо, никто не пострадал, ни мы, ни соседи. Хорошо что пожарные вовремя приехали, они большие молодцы, всех спасли, все потушили. Не знаю что было бы если бы не они», рассказала Ажар Ахылбекова жительница дома где горели электрощитки.



Людей из горящего дома в тот вечер выводил Ербол Рахим со своими сослуживцами. Пожарный с пятилетним стажем рассказывает, что с сигналом сирены, которая оповещает о пожаре, все мысли вылетают из головы — остается только одна — успеть, спасти, потушить. В тот вечер пожарная бригада вывела из горящего дома 11 человек, шестеро из которых дети.

«Когда поступает сигнал, сразу «включаешься» в работу, уже больше ни о чем не думаешь, пока едем мы обговариваем, какие могут быть моменты, как действовать. В тот вечер мы всех вывели и потом потушили огонь. Скажу честно, мне моя работа нравится, вытаскивать людей из лап огня, видеть их благодарные глаза — это лучшая награда», — говорит Ербол Рахим, пожарный.

Ербола планируют приставить к награде, но он уверяет, главную благодарность — спасенных людей, он уже получил. Не так давно за отвагу в борьбе с огнем наградили и еще одного сотрудника департамента по чрезвычайным ситуациям. Азамат Булдырыков руководил тушением пожара в многоэтажке по улице Байтурсынова. Тогда на балконе пятиэтажки загорелись вещи, огонь быстро перекинулся на саму квартиру. Пожарные приехали незамедлительно и удалось обойтись без жертв — всю многоэтажку эвакуировали.

Жанна Оралбекова вспоминает тот вечер с содроганием, от едкого дыма женщина чуть не потеряла сознание. Говорит, больше всего беспокоилась за внучку, она тоже надышалась дымом.

«Самое страшное, что ты никогда не можешь предсказать пожар, все началось неожиданно, оттого и страшно. Я в тот день просто в ступор впала, в ужасе была, в панике. Спасибо большое нашим пожарным, без них я не знаю что было бы, они быстро приехали, действовали мгновенно. Молодцы ребята, я очень им благодарна», — говорит Жанна Оралбекова жительница дома, в котором горела квартира.

В этом году у пожарных, спасателей и всех сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям праздник. 25 лет исполнилось со дня создания органов гражданской защиты. Все эти четверть века бравые мужчины и женщины без страха выбирали делом жизни — спасать людей в критических ситуациях, в жару и холод, из огня и воды, днем и ночью, бросая все свои дела если в опасности человеческая жизнь.

Анастасия Новикова