С начала года через ЦОНы города Шымкент по месту жительства прописались около трех тысяч горожан.

В 2020 поток граждан, выбравших оформление услуги «Регистрация по месту жительства граждан Республики Казахстан» на портале egov.kz, увеличился вдвое. На сегодняшний день эта цифра превышает за 1,2 млн.

По словам пресс-секретаря госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаевой, для того, чтобы прописаться дома, не посещая ЦОН, собственнику жилья и тому, кто хочет зарегистрироваться, необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП), либо при помощи смс-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан) и пройти авторизацию на портале.

— Заявителю достаточно заполнить представленную форму и подписать ее ЭЦП или при помощи смс-пароля . Если же собственником жилья является третье лицо, то заявителю необходимо указать ИИН собственника, адрес недвижимости и отправить запрос, который поступит в Личный кабинет владельца, -отметила Алтынай Татаева.

Эту услугу можно найти в разделе «Гражданам» — «Гражданство, миграция и иммиграция» — «Регистрация населения и снятие с регистрационного учета».

После этого заявка попадает в базу МВД РК, далее в течение 10 минут на портале отображается статус «Регистрация адреса прошла успешно». Проверить адрес прописки можно в личном кабинете.