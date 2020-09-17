Департамент Экономических Расследований по городу Шымкент завершил досудебное расследование в отношении жителя города по факту организации им незаконного игорного бизнеса.

Незаконные игорные заведения были обнаружены в рамках проведения общереспубликанского ОПМ «Стоп-игра».

Так, в двух микрорайонах города пресечена деятельность незаконных игорных заведений, в которых были организованы лото-терминалы с денежным выигрышем.

Приговором Енбекшинского районного суда г.Шымкент, житель города признан виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.307 ч.1 УК РК и назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП.

Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.