Масштабная реконструкция теплосетей в Шымкенте должна снизить риски ограничения тепла и воды на долгие годы. На тарифе это не отразится.

Чтобы информировать потребителей и отчитаться перед антимонопольщиками о целевом расходовании средств выделенных на реализацию инвестпрограммы Руководство государственного коммунального предприятия «Куатжылуорталык-3» провело пресс-тур по объектам реконструкции теплосетей города.

Реконструкция тепловых сетей в Шымкенте ледниковым периодом для горожан не обернется, обещают коммунальщики. Основные — разрытые и в длину, и в глубину — магистрали, успеют отремонтировать до начала отопительного сезона. Остальные подключат к резервной тепломагистрали.

Пердебай Сабитов, директор ГКП «Куатжылуорталык-3»: «Эти работы, которые сейчас ведутся, по их окончании все заасфальтируют, за собой уберут. Когда все закончим, то качество тепла будет лучше».

Масштабная реконструкция теплосетей в Шымкенте должна снизить риски ограничения тепла и воды на долгие годы. На тарифе это не отразится.

Пердебай Сабитов, директор ГКП «Куатжылуорталык-3»: «Целое лето мы работали. В инвестпрограмме у нас заложен тариф 110 миллионов тенге. Внутриквартальные изношенные сети 7,5 километров мы поменяли на собственные средства, это не бюджетные деньги. Это не влияет на тариф. Проект закончится в 2021 году».

В этом году в Шымкенте модернизируется больше трех километров тепловых сетей. На эти цели выделено около 110 миллионов тенге.

Дархан Каинбердиев, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по г. Шымкенту: «Действует пятилетняя инвестпрограмма на общую сумму 700 миллионов. Ежегодно в среднем по 120 миллионов тенге. В этом году запланировано 3,5 километра реконструкции тепловых сетей. В следующем году инвестпрограмма заканчивается. Ожидаем, что за счет ее реализации снижение потерь составит с 30 до 25 процентов, будут ликвидированы сверх нормативные потери, снизится аварийность на сетях и повысится качество услуг для потребителей».

Напомним, что отопление в дома шымкентцев поступит, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +8 градусов. Ориентировочная дата начала отопительного сезона — после 15 (плюс 3 дня) октября. В первую очередь в городе будут подключены социально-значимые объекты: школы, детские сады и больницы. После подачи тепла в госучреждения, теплоснабжение дойдет и до абонентов-частников.