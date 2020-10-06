В Шымкенте продолжаются работы по подготовке к отопительному сезону.

С 1 октября текущего года ведутся работы по заполнению холодной водой магистральных и внутриквартальных тепловых сетей города, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

На сегодняшний день магистральные тепловые сети города полностью заполнены водой.

«Продолжаются работы по заполнению водой внутриквартальных тепловых сетей. Работы в этом направлении выполнены на 60%. До 10-12 октября магистральные внутриквартальные тепловые сети города будут полностью заполнены холодной водой», — сказала главный специалист управления энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент Шадманова Гульназ.

Отопительный сезон в Шымкенте начнется 15 октября. Прежде всего, теплом будут обеспечены такие социально значимые объекты, как больницы, детские сады и школы.