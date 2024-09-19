Успеют ли в Шымкенте закончить ремонт теплосетей к отопительному сезону?

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Подготовка к отопительному сезону в Шымкенте идет полным ходом. В городе разрыты улицы. Особенно страдают жители микрорайона Нурсат, которые настолько устали от ежедневной пыли, что задаются вопросом: почему к отопительному сезону не готовятся летом.

У жителей микрорайона «Нурсат» сейчас один главный вопрос — к коммунальщикам!Они не дождутся завершения затянувшихся работ по подготовке к отопительному сезону. Своё возмущение высказывают и водители, которые вынуждены прокладывать свой маршрут через улицу Назарбекова.

Еркин, житель г. Шымкента: «По городу во многих местах перерыто, ведутся ремонтные работы к отопительному сезону. Везде пробки. Приходится объезжать, время теряем. Опаздываем везде. Дети опаздывают на уроки».

Недовольны и родители школьников. Говорят, им приходится отпрашиваться с работы, чтобы провожать и встречать детей. Настолько опасно стало переходить через дорогу.

Алия Аскарова, жительница микрорайона «Нурсат»: «У меня сын в четвертом классе учится. Он мог бы сам добираться в школу и домой, но, из-за ситуации с пробками на дорогах, мне приходится его встречать и провожать. Мы и на номер 109 звонили и на 102. В итоге, регулировщика отправили. Но там он нужен постоянно, переход очень опасный. Спрашиваем у строителей, зачем вскрываете тротуарную плитку? Они отвечают — подготовка к отопительному сезону».

Заказчик ремонтных работ, управление энергетики и развития инфраструктуры городского акимата, не скрывает — конкурс прошел с опозданием.

Ерболат Мамырхан, главный специалист управления энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкента: «Да, конкурс, в котором приняли участие четыре подрядчика, прошел поздно. Победила компания «ТаразСтрой-2004». Технадзор определили 10 июля, а 22 июля таразская подрядная организация приступила к работе. Но, даже, несмотря на все сложности, работы будут завершены до 1 октября».

Подрядная компания обязана провести ремонт на 29 километрах: работы на теплотрассе ведутся под и над землёй.

Нурдаулет Жумабаев, начальник участка компании «ТаразСтрой-2004»: «Много материала требуется, поэтому строительные работы затянулись. Старая тепловая сеть изношена и трубы во многих местах потекли. На протяжении долгового времени здесь были зеленые насаждения и их постоянно поливали. А трубы были уложены без лотков, просто засыпаны землёй. Не знаю, кто это делал, 10-15 лет тому назад. В общем, недобросовестно тогда сделали!».



А между тем, те самые «зеленые насаждения», о которых говорит подрядчик, приносили прохладу после полива и радость детям, которые бегали по газону на аллее.

Зауре, жительница г. Шымкента: «Из-за строительных работ приходится обходить. Негде погулять, везде пыль, всё перекопано. Говорят, что в начале октября должны подключить отопление. Успеют ли? Везде трубы лежат. Рабочих не видно. Если есть, то с сидят с «соткой». Уничтожили зеленую траву».

Подрядчики обещают, едва ремонт завершится, перекопанные дороги вдоль аллеи приведут в порядок.

Нурдаулет Жумабаев, начальник участка компании «ТаразСтрой-2004»: «Восстановим всё обязательно. Брусчатку постелем, скамейки покрасим, дороги заасфальтируем. И зеленые насаждения приведем в порядок».

Общая протяженность тепловых сетей в Шымкенте составляет почти 839 километров. И фактически 40% труб нуждаются в срочной замене. После проведённых ревизионных работ, под гидравлическим давлением, выявлено 136 дефектов!

Насколько качественно таразская компания завершит ремонт теплостей за два с половиной миллиарда тенге — покажет предстоящий отопительный сезон.