Предмет стал частью школьной программы Казахстана и преподается с участием представителей бизнеса.

Впервые в образовательную программу школ, колледжей и ВУЗов он был внедрен в прошлом году по инициативе НПП РК «Атамекен» совместно с Министерством образования и науки. Предмет стал частью школьной программы Казахстана и преподается с участием представителей бизнеса. В этом году, в связи с карантином, уроки проводятся в режиме онлайн.

«Отличительной особенностью нового предмета является то, что он преподается в игровой форме, а основой для уроков служат реальные бизнес-кейсы казахстанских компаний, — рассказывает эксперт Палаты предпринимателей г. Шымкент Акниет Абдикадирова. — На новую элективную дисциплину отведено 36 факультативных часов. Программа состоит из теоретических занятий, практических заданий, разбора бизнес-кейсов, бизнес-игр. В рамках предмета школьники и студенты изучают современную стартап-культуру, организационную структуру компаний, финансовый учёт, ценообразование, виды конкуренции, SWOT-анализ, маркетинговые коммуникации и другое».

Спикер отметила, что в этом году обучение для самих преподавателей предмета тоже проводилось в онлайн режиме. В общей сложности курсы повышения квалификации прошли 88 преподавателей школ и колледжей, которые сегодня преподают новую дисциплину более 7 тысячам школьников и студентов. По завершении слушатели получают сертификаты. Кстати, такие же сертификаты получают и студенты колледжей, освоившие новую дисциплину. По опыту прошлого года, этот предмет пользуется спросом, и молодые люди с большим желанием черпают для себя знания, которые в будущем могут стать основой для их деятельности в бизнесе. Школьникам же занятия помогут понять суть предпринимательтва и в дальнейшим определиться с выбором профессии.

«Основной целью дисциплины является формирование у молодежи со школьной и студенческой скамьи экономического мышления и навыков предпринимательской деятельности. Для этого организовываются гостевые лекции, которые проводят руководители успешных и действующих организаций и предприятий, опытные бизнес тренеры. Правда в этом году они тоже проводятся в онлайн-режиме. Это шанс для студентов получить знания и советы из первых уст, и помимо полученной основной специальности, возможность попробовать себя в бизнесе», — отмечает Акниет Абдикадирова.

Для реализации данных проектов НПП РК «Атамекен» разработан учебно-методический комплекс, программа курсов повышения квалификации и видеоуроки с возможностью онлайн-обучения через платформу Atameken Academy. До конца текущего года проектной группой НПП РК «Атамекен» будет проводиться информационно-методологическое сопровождение педагогов.