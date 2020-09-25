В рамках празднования 75-летия Победы Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил РК организовал выездную выставку «Казахстанцы в годы Великой Отечественной войны».

Выставка начала свой путь с Шымкентского гарнизона. Военнослужащие познакомились с уникальными экспонатами: с копией знамени Победы, личными вещами генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова и многими другими, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

Благодаря экскурсоводам они узнали много интересных фактов из жизни прославленных казахстанцев Бауыржана Момышұлы, Изгутты Айтыкова, Тулеугали Абдыбекова, Мадины Искаковой, Розы Баглановой и Каныша Сатпаева.

«Практически в каждой казахстанской семье своя история Победы. Однако боевые подвиги, сведения о раненых, взятых в плен и пропавших без вести, истории о тех, чьи судьбы навсегда переплетены с войной, все еще остаются неизвестными для многих казахстанцев. География подвигов наших соотечественников на фронтах Великой Отечественной войны очень широка: они сражались под Москвой, Сталинградом, Ленинградом, на территории Прибалтики, Украины, Польши, Германии, Франции. Кроме того, они были партизанами, участвовали в движении Сопротивления. Мы должны знать имена героев и помнить о них», — рассказал офицер-экскурсовод Военно-исторического музея старший лейтенант Даулет Кадыров. В ходе встреч сотрудники музея также знакомят посетителей выставки с поисковым движением, рассказывают о возможности оставить заявку на поиск без вести пропавших казахстанцев.

Сейчас ее экспозиция отправилась в Арысь. Выставка пройдет и в других регионах Казахстана.