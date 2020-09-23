В Шымкенте особый акцент делают на выращивание в теплицах однолетних и многолетних цветочных саженцев. О развитии данной отрасли говорили на встрече в микрорайоне Асар.

В обсуждении приняли участие заместитель акима города А. Саттибаев, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии А. Каныбеков, директор ТОО «Жасыл жер» Б. Байсакалов, директор ТОО «ЛТД Турмыс» Г. ​​Садыбеков и руководитель кооператива «ASAR AGRO» С. Тастанов, сообщает Пресс-служба акимата Шымкента.

Согласно анализу, в настоящее время для благоустройства города в целом требуется 1,6 миллионов цветов. Представители кооператива «ASAR AGRO», ТОО «Жасыл-Жер» и ТОО «ЛТД Турмыс» подписали меморандум о сотрудничестве для финансирования проекта по выращиванию однолетних и многолетних саженцев цветов — «Форвардная» покупка.

В рамках проекта в микрорайоне Асар, который является агрогородком города, будут трудоустроены 100 семей. На сегодняшний день микрорайон «Асар» специализируется на производстве теплиц. Теперь здесь есть возможность развивать новую отрасль, цветоводство в теплицах.

В целом, цветоводство является прибыльной и полезной отраслью. В Шымкенте есть все возможности для развития новой отрасли и увеличения экспорта цветов.