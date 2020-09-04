Полицейские Туркестанской области задержали нетрезвого водителя, ранее лишенного водительских прав.

В дежурную часть Шардаринского РОП поступило сообщение о том, что на одной из улиц районного центра водитель автомашины «ВАЗ» совершил дорожно-транспортное происшествие. Как выяснили полицейские, житель г. Шардары, управляя автомашиной в нетрезвом состоянии и не соблюдая дистанции, столкнулся с автомашиной «»Дэу-Нексия». В результате обеим автомашинам был нанесен материальный ущерб.

Стражи порядка Шардаринского РОП задержали водителя, совершившего ДТП, и доставили его на медицинское освидетельствование. Согласно заключению, мужчина находился в «состоянии средней степени алкогольного опьянения». Кроме того, оказалось, что водитель «ВАЗа» в 2018 году Шардаринским районным судом был лишен водительских прав сроком на 3 года.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Подозреваемый взят по стражу. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейские в свою очередь напоминают жителям Туркестанской области о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Также водителям не стоит превышать скорости на дорогах, выезжать на полосу встречного движения, нарушать правила маневрирования и совершать другие правонарушения, которые могут повлечь несчастные случаи.

Водители помните, что соблюдение ПДД может сохранить не только вашу жизнь, но и здоровье ваших близких и пассажиров. В случае, если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения или ПДД, то незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102.