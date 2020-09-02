Они расположены на пересечении проспекта Д. Кунаева и улицы Иляева, и на пересечении проспекта Д. Кунаева и улицы Туркестанской.

Работы по их капитальному ремонту завершены, аллеи сданы в эксплуатацию, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

Генеральным подрядчиком, производивший капитальный ремонт, является компания ТОО «Шымкент Жасыл кала».

На общей площади, составляющей 2 279 квадратных метров, выложены плиты, озеленено 4 670 кв. м. территории. На аллеях установлены фонари нового образца, удобные скамейки и урны для мусора.