По данному факту начато досудебное расследование по статье 24-99 УК РК (покушение на убийство).
13 сентября текущего года между двумя мужчинами при распитии спиртных напитков возникла ссора, в результате которой один из них получил ножевые ранения и был доставлен в реанимационное отделение городской больницы.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 24-99 УК РК (покушение на убийство), сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый, который является шурином потерпевшего.
В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.