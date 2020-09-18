По данному факту начато досудебное расследование по статье 24-99 УК РК (покушение на убийство).

13 сентября текущего года между двумя мужчинами при распитии спиртных напитков возникла ссора, в результате которой один из них получил ножевые ранения и был доставлен в реанимационное отделение городской больницы.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 24-99 УК РК (покушение на убийство), сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан подозреваемый, который является шурином потерпевшего.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.