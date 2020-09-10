Хорошая новость для жителей мегаполиса. В эту субботу в Шымкенте впервые после ЧП пройдет сельскохозяйственная ярмарка.

В Шымкенте эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, поэтому руководство города решило возобновить работу сельскохозяйственной ярмарки. Работа популярной ярмарки среди горожан была приостановлена в целях безопасности и в пандемией коронавируса почти полгода назад. Сейчас специалисты городского управления сельского хозяйства и ветеринарии проводят подготовительные работы. В ярмарке участие примут товаропроизводители не только города, но и хозяйства Туркестанской области.

Кайрат Базарбеков, руководитель отдела управления сельского хозяйства и ветеринарии г. Шымкента:»12 сентября в Шымкенте пройдет сельскохозяйственная ярмарка.Она будет организована на прежнем месте перед стадионом Кажымукана. Мы сейчас занимаемся подготовкой. Проведены были встречи с товаропроизводителями. Ярмарка должна пройти с соблюдением всех санитарных норм и требовании. Меры предосторожности должны соблюдать как продавцы, так и покупатели».