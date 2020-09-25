Министерство сельского хозяйства заявило, что птичий грипп зарегистрирован в семи областях страны.

Акмолинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайскойғ Павлдодарской и СКО. Значится в списке и Туркестанская область. Чтобы выяснить достоверность информации, мы обратились в управление сельского хозяйства Туркестанской области.

Нурбек БАДЫРАКОВ, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области:»В Туркестанской области не выявлен и не зарегистрирован птичий грипп. Сейчас акиматами и ветеринарными службами Минсельхоза проводится разъяснительная работа по профилактике и недопущению распространения птичьего гриппа в регионе. Если будет выявлено, то для введения карантина, проведения дезинфекционных работ подготовлены техника и средства».

По словам руководителя управления в области, в хозяйствах региона зарегистрированы 2 млн голов птицы. Половина из них — личные хозяйства. Крупные хозяйства вакцинацию проведут за свой счет. На сегодня определены 3 опасные зоны, где возможно распространение. Это побережья Шардаринского водохранилища, Коксарайского контррегулятора и реки Шу в Байдибекском районе, куда слетаются перелетные птицы. Здесь приняты все меры безопасности.

Шынар Оразова