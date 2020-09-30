В дежурную часть УП г. Туркестан заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила о том, что стала жертвой мошенницы.

Со слов потерпевшей, малознакомая женщина, войдя к ней в доверие и обещая помочь оформить инвалидность на два года, обманным путем выманила у нее 110 тысяч тенге. Однако, спустя длительное время мошенница так и не выполнила обещанного. Не дождавшись ни документов, ни денег, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По данному факту полицейские УП г. Туркестан провели все необходимые мероприятиям по задержанию подозреваемой. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка г. Туркестан задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась жительница областного центра, ранее судимая.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество». Проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам быть бдительными и не доверять всякого рода аферистам, а решать возникшие вопросы в законном порядке. Если же вы стали жертвой мошенничества или других преступлений, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.