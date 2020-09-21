В Туркестанской области полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы вымогателей, представлявшимися блогерами, передает Polisia.kz.

Жертвами ОПГ стали 17 местных жителей и предпринимателей. “Эта организованная преступная группа, состоявшая из четырех местных жителей, орудовала на протяжении шести месяцев на территории Жетысайского и Махтаральского районов. Они путем вымогательств и мошенничества завладевали деньгами частных предпринимателей и простых граждан.

В общей сложности преступники нанесли ущерб потерпевшим на сумму более 2 000 000 тенге.

Для придания законности своей деятельности злоумышленники открыли даже фиктивную общественную организацию под видом защиты прав потребителей и борьбы с коррупцией. Роли каждого четко распредели между собой, а для придания важности изготовили “липовые корочки” и визитки. Представлялись своим жертвам блогерами, журналистами и юристами. Все действия преступники снимали на камеру. Под угрозой публикации видеоматериалов в социальных сетях вымогали деньги”, – отметил заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области Курманбек Сахов.

К примеру, в 2019 году в Мактаральском районе подозреваемые посетили одну из строительных площадок, где под предлогом, что работы ведутся с нарушениями, потребовали у главы строительной фирмы 500 тысяч тенге. В другом случае, осенью прошлого года, осужденные под видом защиты экологии пришли в офис одной из местных фирм и вымогали у директора ежемесячную плату в 100 тысяч тенге.

Потерпевший, в свою очередь, обратился с заявлением в Жетысайский РОП. Учитывая тяжесть и неординарность совершенных преступлений, к раскрытию и расследованию на помощь к районным полицейским были направлены сотрудники криминальной полиции и следователи областного аппарата. То есть мы создали специальную следственно-оперативную группу из числа лучших сотрудников районной и областной полиции. В рамках досудебного расследования провели все необходимые оперативные и следственные мероприятия, собрали достаточно улик и произвели задержание преступников с поличным при передаче денег. “В течение 10 месяцев была полностью доказана вина каждого участника данной преступной группы, а также что группа имела организованный характер и причастна к 17 фактам вымогательств и мошенничества”,- резюмировал Курманбек Сахов.

Организатор и члены преступной группы осуждены к 10 и 8 годам лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РК: 262 часть 1 “Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них”, 194 “Вымогательство” и 190 “Мошенничество”.