За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших коронавирусной инфекцией.
Из них 31 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 7 / 2
город Алматы — 10 / 6
город Шымкент — 1 / 1
Акмолинская область — 3 / 2
Алматинская область — 2 / 1
Атырауская область — 5 / 5
Восточно-Казахстанская область — 17 / 8
Западно-Казахстанская область — 6 / 0
Карагандинская область — 8 / 1
Костанайская область — 3 / 1
Павлодарская область — 5 / 0
Северо-Казахстанская область — 5 / 0
Туркестанская область — 4 / 4
Всего в стране выявлен 106301 заболевший.
За прошедшие сутки зафиксирован 423 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исходов и 83 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 27 623, летальных случаев — 313, выздоровевших — 5 957.