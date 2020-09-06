За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 76 заболевших коронавирусной инфекцией.

Из них 31 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 7 / 2

город Алматы — 10 / 6

город Шымкент — 1 / 1

Акмолинская область — 3 / 2

Алматинская область — 2 / 1

Атырауская область — 5 / 5

Восточно-Казахстанская область — 17 / 8

Западно-Казахстанская область — 6 / 0

Карагандинская область — 8 / 1

Костанайская область — 3 / 1

Павлодарская область — 5 / 0

Северо-Казахстанская область — 5 / 0

Туркестанская область — 4 / 4

Всего в стране выявлен 106301 заболевший.