В городе Арыси состоялось открытие VI республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», передает Otyrar.KZ.

Мероприятие продлится 2 месяца в связи и с санитарно-эпидемиологической обстановкой впервые проводится в режиме онлайн.

В республиканском сборе принимают участие 39 команд со всех регионов страны, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

В их составе воспитанники республиканских школ «Жас улан», региональных военных школ-интернатов, военно-патриотических клубов Вооруженных сил, пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, других войск и воинских формирований.

По инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, благодаря постоянному вниманию Президента РК Токаева Касым-Жомарта Кемеловича, деятельность республиканского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» с каждым годом активизируется.

В целях координации в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил создан фронт-офис.

Здесь можно увидеть выступления всех участников соревнований с помощью Led-экрана. Команды могут осуществлять прямые выступления в своих населенных пунктах.

Для проведения мероприятия Aibynonline.kz разработаны онлайн-платформа и мобильные приложения Aibyn и веб-сайт.

Честь Туркестанской области будет защищать молодые члены военно – патриотического клуба из Арыси «БАРЫС».