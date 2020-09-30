В городе Арыси состоялось открытие VI республиканского военно-патриотического сбора молодежи «Айбын», передает Otyrar.KZ.
Мероприятие продлится 2 месяца в связи и с санитарно-эпидемиологической обстановкой впервые проводится в режиме онлайн.
В республиканском сборе принимают участие 39 команд со всех регионов страны, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.
В их составе воспитанники республиканских школ «Жас улан», региональных военных школ-интернатов, военно-патриотических клубов Вооруженных сил, пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, других войск и воинских формирований.
По инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева, благодаря постоянному вниманию Президента РК Токаева Касым-Жомарта Кемеловича, деятельность республиканского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз» с каждым годом активизируется.
В целях координации в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных Сил создан фронт-офис.
Здесь можно увидеть выступления всех участников соревнований с помощью Led-экрана. Команды могут осуществлять прямые выступления в своих населенных пунктах.
Для проведения мероприятия Aibynonline.kz разработаны онлайн-платформа и мобильные приложения Aibyn и веб-сайт.
Честь Туркестанской области будет защищать молодые члены военно – патриотического клуба из Арыси «БАРЫС».