Юные патриоты Шымкента вернулись с триумфом: успех на международных сборах

На перроне железнодорожного вокзала Шымкента в торжественной обстановке встретили участников X международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын».

Команда «Болашак» защищала честь регионального командования «Юг» среди военно-патриотических клубов вооруженных сил, других войск и воинских формирований. По итогам всех видов состязаний команда завоевала почетное второе место.

На перроне вокзала собрались не только родственники участников, но и командование части, а также военный оркестр гарнизона, чтобы показать всю важность достижения юных спортсменов.

После встречи участников на строевом плацу механизированной бригады регионального командования «Юг» состоялось чествование команды военно-патриотического клуба «Болашак».

На торжественное мероприятие, помимо участников, руководства команды и школы, был собран личный состав части.

С поздравительным словом выступил исполняющий обязанности командира бригады подполковник Айдос Исаев.

Он отметил:

«Вы с честью выступили на военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын-2024», который проходил на международном уровне. Сумели завоевать почетное второе место и представить не только наш гарнизон, но и региональное командование «Юг» в числе призеров. Благодарю руководство школы, родителей и военнослужащих, которые активно готовили вас к данным сборам. Надеюсь, что в скором будущем вы пойдете по стопам своих преподавателей и инструкторов, и станете достойными продолжателями профессии «Защитников Родины».

После поздравительных слов всем участникам были вручены благодарственные письма.

Особое внимание было уделено руководству школы, преподавателю начальной военной подготовки и военнослужащим, участвовавшим в подготовке команды.

Благодарственные письма от командующего войсками регионального командования «Юг» получили воспитанники военно-патриотического клуба «Болашак», которые во время соревнований показали хорошие результаты в индивидуальном зачете.

Руководство общеобразовательной школы №129 также вручило памятные подарки своим ученикам и военнослужащим.

В завершение торжественного чествования личный состав бригады под музыкальное сопровождение военного оркестра прошел торжественным маршем перед юными патриотами.