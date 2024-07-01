Вице-чемпионов «Айбын» встретили в Шымкенте

В Шымкенте встретили чемпионом международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын».

Команда «Болашак» которая представляла мегаполис, заняла почетное второе место. Их встретили родные и близкие, а также руководиство регионального командования «Юг».

Вице чемпионов международных сборов «Айбын» чествовали в Шымкенте. На перроне железнодорожного вокзала в торжественной обстановке встретили участников 10-го Международного военно-патриотического сбора молодежи «Айбын» команду «Болашак». Они защищали честь регионального командования «Юг» клуб среди военно-патриотических команд вооруженных сил, других войск и воинских формирований, и по итогам всех видов состязаний завоевала почетное второе место.

«Вы с честью выступили на военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын-2024», который проходил на международном уровне. Сумели завоевать почетное второе место и представить не только наш гарнизон, но и региональное командование «Юг» в числе призеров. Благодарю руководство школы, родителей и военнослужащих, которые активно готовили вас к данным сборам. Надеюсь, что в скором будущем вы пойдете по стопам своих преподавателей и инструкторов, и станете достойными продолжателями профессии «Защитников Родины», — Айдос Исаев, исполняющий обязанности командира бригады.

После поздравительных слов всем участникам вручили благодарственные письма. Отдельное внимание было уделено руководству школы, преподавателю начальной военной подготовки и военнослужащим, участвовавшим в подготовке команды.

«Было очень сложно, но мы справились, заняли второе почетное место. Нам очень понравилось. Мы благодарны нашим учителям и сокомандниками», — говорит Медеу Мырзабай, участник состязаний.

«Мы защитили честь Шымкента и заняли второе место. Мы очень рады. Мы участвовали в подтягивании на турнике, в беге на 3 километра, перетягивали канат и участвовали в песенном конкурсе», — говорит Ерасыл Динмухамедулы, участник состязаний.

В завершении торжественного чествования, личный состав бригады под музыкальное сопровождение военного оркестра прошел торжественным маршем перед юными патриотами Шымкента.