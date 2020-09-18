За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 78 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 25
город Алматы — 7
Акмолинская область — 2
Актюбинская область — 2
Атырауская область — 3
Восточно-Казахстанская область — 20
Жамбылская область — 2
Западно-Казахстанская область — 3
Карагандинская область — 5
Костанайская область — 3
Павлодарская область — 2
Северо-Казахстанская область — 4
Всего в стране выявлены 107134 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 55 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 30579, летальных случаев — 337, выздоровевших — 26533.