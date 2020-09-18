За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 78 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 25

город Алматы — 7

Акмолинская область — 2

Актюбинская область — 2

Атырауская область — 3

Восточно-Казахстанская область — 20

Жамбылская область — 2

Западно-Казахстанская область — 3

Карагандинская область — 5

Костанайская область — 3

Павлодарская область — 2

Северо-Казахстанская область — 4

Всего в стране выявлены 107134 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 242 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 55 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 30579, летальных случаев — 337, выздоровевших — 26533.