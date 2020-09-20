За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 63 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 7
город Алматы — 2
город Шымкент — 2
Акмолинская область — 2
Актюбинская область — 1
Атырауская область — 7
Восточно-Казахстанская область — 24
Жамбылская область — 1
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 5
Костанайская область — 2
Кызылординская область — 1
Павлодарская область — 2
Северо-Казахстанская область — 4
Туркестанская область — 1
Всего в стране выявлены 107262 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 272 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальный исход и 100 человек выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31086, летальных случаев — 343, выздоровевших — 26669.