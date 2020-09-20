За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 63 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 7

город Алматы — 2

город Шымкент — 2

Акмолинская область — 2

Актюбинская область — 1

Атырауская область — 7

Восточно-Казахстанская область — 24

Жамбылская область — 1

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 5

Костанайская область — 2

Кызылординская область — 1

Павлодарская область — 2

Северо-Казахстанская область — 4

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 107262 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 272 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 5 летальный исход и 100 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31086, летальных случаев — 343, выздоровевших — 26669.