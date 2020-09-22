За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 67 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 5

город Алматы — 4

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 2

Атырауская область — 4

Восточно-Казахстанская область — 30

Жамбылская область — 3

Западно-Казахстанская область — 3

Карагандинская область — 4

Костанайская область — 3

Кызылординская область — 2

Мангистауская область — 1

Северо-Казахстанская область — 4

Туркестанская область — 1

Всего в стране выявлены 107374 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 20 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход и 30 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31168, летальных случаев — 345, выздоровевших — 26739.