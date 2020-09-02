Из них 14 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 8 / 0

город Алматы — 8 / 1

Акмолинская область — 7 / 3

Алматинская область — 2 / 2

Атырауская область — 1 / 1

Восточно-Казахстанская область — 15 / 1

Жамбылская область — 3 / 2

Западно-Казахстанская область — 5 / 1

Карагандинская область — 10 / 2

Костанайская область — 4 / 0

Павлодарская область — 1 / 0

Северо-Казахстанская область — 8 / 1

Всего в стране выявлены 105944 заболевших.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 973 человека, среди которых 29 детей. В стационарах находится – 3 527 пациент, на амбулаторном уровне – 3 446.

195 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 – крайней степени тяжести, 40– на аппаратах ИВЛ.