Из них 14 без клинических проявлений.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные)
город Нур-Султан — 8 / 0
город Алматы — 8 / 1
Акмолинская область — 7 / 3
Алматинская область — 2 / 2
Атырауская область — 1 / 1
Восточно-Казахстанская область — 15 / 1
Жамбылская область — 3 / 2
Западно-Казахстанская область — 5 / 1
Карагандинская область — 10 / 2
Костанайская область — 4 / 0
Павлодарская область — 1 / 0
Северо-Казахстанская область — 8 / 1
Всего в стране выявлены 105944 заболевших.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 6 973 человека, среди которых 29 детей. В стационарах находится – 3 527 пациент, на амбулаторном уровне – 3 446.
195 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 – крайней степени тяжести, 40– на аппаратах ИВЛ.
За прошедшие сутки зафиксирован 27 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 3 летальных исхода и 103 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 25 751, летальных случаев — 295, выздоровевших — 5 694.