Из них 21 без клинических проявлений.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные)

город Нур-Султан — 13 / 0

город Алматы — 10 / 2

Акмолинская область — 5 / 2

Алматинская область — 2 / 1

Атырауская область — 9 / 4

Восточно-Казахстанская область — 16 / 2

Жамбылская область — 4 / 2

Западно-Казахстанская область — 2 / 0

Карагандинская область — 8 / 3

Костанайская область — 3 / 0

Павлодарская область — 4 / 1

Северо-Казахстанская область — 7 / 1

Туркестанская область — 6 / 3

Всего в стране выявлен 106121 заболевший.

За прошедшие сутки зафиксирован 571 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 79 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 26 322, летальных случаев — 301, выздоровевших — 5 773.