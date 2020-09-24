пневмония

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 79 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 16

город Алматы — 3

город Шымкент — 1

Акмолинская область — 4

Алматинская область — 3

Атырауская область — 8

Восточно-Казахстанская область — 21

Западно-Казахстанская область — 2

Карагандинская область — 5

Костанайская область — 2

Кызылординская область — 1

Павлодарская область — 3

Северо-Казахстанская область — 6

Туркестанская область — 4

Всего в стране выявлены 107529 заболевших.

За прошедшие сутки зафиксированы 228 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31760, летальных случаев — 346, выздоровевших — 26805.

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