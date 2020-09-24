За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 79 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 16
город Алматы — 3
город Шымкент — 1
Акмолинская область — 4
Алматинская область — 3
Атырауская область — 8
Восточно-Казахстанская область — 21
Западно-Казахстанская область — 2
Карагандинская область — 5
Костанайская область — 2
Кызылординская область — 1
Павлодарская область — 3
Северо-Казахстанская область — 6
Туркестанская область — 4
Всего в стране выявлены 107529 заболевших.
За прошедшие сутки зафиксированы 228 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 1 летальный исход.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 31760, летальных случаев — 346, выздоровевших — 26805.