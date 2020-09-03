Город Шымкент по демографическим показателям занимает лидирующие позиции в республике.

В городе ежегодно увеличивается численность детей. В мегаполисе за восемь месяцев текущего года на свет появились 21 168 ребенка, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По словам руководителя отдела РАГС Акботы Карнакбаевой, в городе за восемь месяцев на свет появились 54 пары близнецов.

«Самые распространенные имена среди мальчиков в этом году-Нурислам и Нурилан, среди девочек — Сафия и Раяна», — сообщила Акбота Жумабековна.

Кроме того, по данным специалистов, за 8 месяцев текущего года заключено 3 605 браков, численность разведённых пар — 643. Это свидетельствует о том, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество разводов в городе сократилось в три раза.

Кроме того, за 8 месяцев отделом РАГС оформлены документы по усыновлению 26 детей, 140 — изменение фамилии, 4 965 — государственной регистрации смерти, 112 — восстановление документов, 3 452 — выдача повторных свидетельств.