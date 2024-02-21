Крысы, грязь и лужи крови: антисанитарию на мясных складах выявили в Шымкенте

Полная антисанитария, условия хранения мяса не соблюдаются и бегающие крысы.

В Шымкенте сотрудники ветконтроля совместно с прокуратурой вышли в рейд после неоднократных жалоб о том, что в нескольких складских помещениях незаконно продают говяжьи головы.

Сотрудники региональной инспекции комитета ветеринарного контроля устроили настоящую облаву на тех, кто незаконно продает мясо. На них специалистам пожаловались жители Шымкента заявив, что в складские помещения по улице Аймауытова на газелях привозят туши мертвых животных.

Зафиксировать на фото один из таких грузовиков удалось и нашей съемочной группе. На вопрос ветконтроля о том, откуда водитель везет говяжьи головы, мужчина заявил, что мясо разделывали за городом, а сам он только водитель — не более.

«Животное, что дома разделывали?! Это незаконно. Мясо должно проходить экспертизу. Животное нужно разделывать только в специальных убойных цехах. Тем более если эту говяжьи головы продают людям, то должны быть специальные документы. Я здесь у вас не вижу никаких документов», — заявил сотрудник ветконтроля.

Мясо разделывают в восьми складских помещениях. Зайти внутрь сотрудникам ветконтроля удалось только с участковыми полицейскими. Вопиющий факт несоблюдения санитарных правил запечатлели на видео. И это не просто неубранные столы или помещения, а реальные серьезные риски для здоровья: полная антисанитария, условия хранения мяса нарушены, на полу лужи крови. Поселились здесь и крысы, не боясь людей они едят то, что падает на пол.

Очевидцы уверяют, что после разделки, фарш отправляют в места общественного питания. Соответствующие документы для торговли мясом продавцы показать не могут. Некоторые закрывают свои, так называемые «убойные цеха», другие крайне недоброжелательно реагируют на приезд съемочной группы.

«Я здесь просто сотрудник, я беру мясо здесь и дальше ем его у себя дома. Вас вообще как зовут?!», — говорит одна из продавщиц.

«Мы мясо берем на базаре. Я не могу сейчас ничего доказать. Для говяжьей головы документы отдельно не делаются же. А для торговли мясом у меня есть документы. Да, данное мясо я реализую на рынке», — заявил продавец.

По словам специалистов, убойные цеха обязаны работать на законных основаниях, с документами. Помимо этого здесь ежедневно должны проводить уборку, дезинфекцию и даже стены должны быть из специального материала.

Нартай Айдар, главный специалист региональной инспекции г. Шымкента комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства РК:

«Мясо здесь должно пройти ветеринарную экспертизу, должно выясняться нет ли возбудителей инфекционных заболеваний в мясе и насколько мясо свежее. Все эти работы должны здесь проводиться. Однако, ничего подобного здесь не было. Мы до сегодняшнего дня не могли проверять объекты малого бизнеса из-за моратория. Теперь же мы проводим проверку. Сейчас же мы возьмем пробу этого мяса и отправим в лабораторию»

Рейд был организован совместно с прокуратурой и полицейскими. По данным надзорного органа, руководили данной точкой четверо разных предпринимателей. Каждого оштрафовали на 20 МРП — это около 74 тысяч тенге. Конфискованное мясо уничтожат, а складские помещения уже опечатали.

Канат Дарибай, прокурор управления по защите общественных интересов прокуратуры г. Шымкента:

«Чтобы предотвратить эпизоотическую ситуацию, была организована проверка. Городская прокуратура совместно с ветеринарным контролем и сотрудниками полиции проверили малый бизнес по улице Аймауытова. В складских помещениях были зафиксированы ветеринарные нарушения. Каждого предпринимателя оштрафовали на 20 МРП по 406-ой статье кодекса об административных правонарушениях. Где именно реализовывали мясо, сейчас уточняется».

В ближайшее время подобные рейды пройдут на всех производственных объектах пищевой продукции Шымкента. Их владельцам лучше не дожидаться постановлений о нарушениях и штрафов, а уже сегодня привести всё в порядок.