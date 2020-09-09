Жители населенных пунктов Фирдоуси и Оргебас начали заселяться в новые дома.

В начале мая жилища людей разрушил потоп, когда в соседнем Узбекистане прорвало плотину.

В семье Ештаевых — новоселье, они наконец заехали в свой новый дом. По словам новоселов, качеством построек они остались довольны.

«Спасибо большое за то, что не оставили нас в беде. Никто не знал, что такое может случиться. Спасибо большое за новые дома, нас все устраивает», — рассказывает Гульсара ЕШТАЕВА, жительница с.Оргебас

Буквально 4 месяца назад село Оргебас оказался полностью под водой. Дома людей затопило в результате прорыва плотины в соседнем Узбекистане. Местные жители рассказывают, что аким региона ежедневно приезжал и лично контролировал ход строительства. Сейчас в Оргебасе строится более 200 домов. Не оставили и тех, кто проживал в общежитии.

«У нас было 28 семей, которые проживали в общежитии, и они были сильно обеспокоены тем, что их дом затопило. Кроме того, у них не было никаких документов. Никто не думал что им дадут дома, но спасибо нашей администрации, они теперь тоже будут жить в своих собственных домах», — говорит Жаркынбек КАНАЕВ, житель с.Оргебас.

Еще один населенный пункт, который в мае оказался под водой — Фирдоуси. Здесь восстанавливают порядка 300 домов. Жители не тратят на строительство ни копейки, все деньги подрядчикам перечисляют из государственной казны.

«Спасибо большое за наши новые дома, да, старый дом был другим, там жила наша семья поколениями, но наш новый дом очень хороший, материалы качественные, все комнаты отдельные. Мы уже въехали. Строители очень быстро все делают, если дней через 10 приедете уже 30-40 домов новых увидите», — говорит Дильда ФАЙЗИЕВ, житель с.Оргебас.

Всего в населенных пунктах Оргебас и Фирдоуси строят 509 домов. Строители уверяют — работы завершат уже к первому ноября.

Анастасия Новикова