100-летняя жительница Жетысайского района выразила огромную благодарность полицейским, которые помогли ей с оформлением утерянных документов.

В феврале 2020 года стало известно, что жительница села Куршты Куляй Сугурбаева до сегодняшнего дня не получала удостоверение личности. Тогда выяснилось, что Куляй-апа потеряла все свои документы. Полицейские установили, что пожилая женщина не обращалась в отдел полиции Жетысайского района, а также в отделение миграционной службы, с заявлением о получении документа, удостоверяющего личность.

Стражи порядка разъяснили бабушке, что в соответствии с приказом МВД РК, для оформления удостоверения гражданина РК, необходимо в первую очередь обратиться с заявлением в отдел полиции.

Также для определения принадлежности к гражданству РК нужно предоставить копии свидетельства о рождении, трудовой книжки, аттестата о среднем или неполном среднем образовании, диплома или выписки из хозяйственной книги. Однако, при проверке установлено, что у гражданки К. Сугурбаевой ни одного из вышеуказанных документов не оказалось.

Тем не менее, сотрудники миграционной службы Жетысайского РОП помогли местной жительнице собрать все документы и подробно разъяснили требования МВД РК.

В течение 2-3 месяцев решением суда свидетельство о рождении восстановили. Затем полицейские оперативно приняли заявление Куляй-апа о подтверждении гражданства РК. Спустя 20 дней, удостоверение личности было готово. Таким образом, полицейские оказали помощь и провели все необходимые мероприятия для того, чтобы бабушка, перешагнувшая вековой рубеж, могла получить удостоверение личности.

Стражи порядка посетили дом пожилой женщины и официально вручили готовые документы.

В свою очередь, 100-летняя жительница Жетысайского района поблагодарила сотрудников полиции, которые помогли ей с оформлением документов. Она пожелала стражам порядка успехов в работе и дала свое благословение.