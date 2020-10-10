В парке высажены ель, можжевельник, сосна, клен.

Сегодня в парке «Независимости» Шымкента акиматом города высажено более 300 саженцев декоративных деревьев, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В этом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что «В течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в населенных пунктах. Эта акция приведет к масштабному озеленению нашей страны».

В целях реализации задач, озвученных Президентом, осенью этого года на территории города в рамках субботников будут высажены более 700 тысяч саженцев.

Аким города Мурат Айтенов посетил парк для того, чтобы посадить первые осенние саженцы. Также он призвал жителей внести свой вклад в превращение Шымкента в зелёный город.

Работа в данном направлении будет продолжена.

В этот день сотрудники более 10 структурных подразделений акимата города провели уборку дендрологического парка имени Асанбая Аскарова.