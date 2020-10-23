До конца этого года в жилые массивы на окраинах Шымкента подведут водопровод.

Магистральные трубы, протяженностью в 9 километров, тянут с водозабора Комешбулак. Об инвестпрограмме рассказало представителям СМИ и общественности руководство ГКП «Управления водопровода и канализации».

Жители сразу четырех городских микрорайонов дождутся водопровода. Случится долгожданное событие уже в этом году.

Нургали КОСМУРАТОВ, «директор ГКП «Управления водопровода и канализации»:»Сейчас завершаем строительство водовода.В результате мкр. Асар-1, Асар-2, Туран и Бозарык будут обеспечены качественной питьевой водой. Эти объекты будут у нас на балансе».

Необходимость прокладки водной магистрали назрела давно. Это не только решит проблемы горожан, живущих в северной и западной частях Шымкента, но и поднимет давление воды. Нынешнего напора не хватает для нормальной работы газовых колонок и стиральных машин.

Дархан КАИНБЕРДИЕВ, руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкент:»Департамент комитета по регулированию естественных монополий по г. Шымкент утвердил инвестпрограммы ГКП «Управления ВИК» на 2019 год в рамках » Инвестиционной программы на 2016-2020 годы на общую сумму 3 578 572 тн. Это даст уменьшить расход воды потери а также степень износа водопровода».

Три года жители многоэтажек в микрорайоне Асар задыхались от зловония и постоянно забитой канализации. Забыть о проблеме навсегда призвана новая установка. Их в микрорайоне будет две. Вложенные 620 тысяч тенге окупятся меньше чем через год, обещают подрядчики.

Нуржан Жундибаев, жительь дома №12 мкр.Асар: «Все время канализация забивалась. Наш дом находится в низине. Надеемся, что теперь таких проблем не будет».

Ибраимов, старший мастер:»Все будет в порядке. Канализационная система будет на балансе ГКП «Управление водопровода и канализации «. Если возникнут проблемы обращайтесь в КСК или на прямую к нам. Телефоны все указаны» По плану 5-летней инвестиционной программы предусмотрено вложить в модернизацию системы три с половиной миллиарда тенге.