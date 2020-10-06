6 октября вступило в силу постановление №54 Главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе Республики Казахстан», передает Otyrar.KZ.

Согласно постановлению, все граждане прибывающие в Казахстан, на момент пересечения государственной границы должны иметь справку об отрицательном результате теста ПЦР на COVID-19.

С момента вступления постановления в силу аэропорт города Нур-Султан принял 4 авиарейса из Турции. Всего прибыло 478 пассажиров, из них 170 человек без справки ПЦР на COVID-19 помещены в карантинный стационар на двое суток для сдачи ПЦР анализа.

Аэропорт Алматы принял 8 авиарейсов из Турции, Южной Кореи и Беларуси. Прибыло 797 пассажиров, из них 230 человек без справки ПЦР на COVID-19 помещены в карантинный стационар на двое суток для сдачи ПЦР анализа.

Стоит отметить, что прибывшие иностранные граждане имели при себе справки на COVID-19, никто не был подвергнут депортации.

Прибывшие казахстанцы размещены для прохождения ПЦР теста в карантинные стационары, в городе Нур-Султан это – отель Ramada Plaza Astana, а в Алматы – отели Renion hotel, Ambassador, Shera Park, «Премьер Алатау».

Нельзя не забывать, что транзитные пассажиры без справок также помещаются на двухдневный карантин для прохождения теста методом ПЦР.