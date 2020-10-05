Собственники торговых объектов в Шымкенте, не соблюдающие карантинные требования, привлекаются к ответственности, передает Otyrar.KZ.

Заместитель акима Абайского района Е. Занкоев совместно с мобильной группой провел очередной рейд. Предприятия, расположенные вдоль улицы Рыскулова, были предупреждены о необходимости строгого соблюдения карантинных требований.

В ходе рейда выяснилось, что «Loto KLUB» действует нелегально и не соответствует требованиям карантина. На собственника объекта заполнен административный протокол, сообщает Информационно-коммуникационный центр города Шымкента.

Кроме того, в ходе мониторинга были оштрафованы еще 5 предприятий, не соблюдающих карантинные требования.