Рейды «Дети в ночном городе» провели полицейские Шымкента

В Шымкенте на регулярной основе проводятся рейды «Дети в ночном городе» и каждый раз полицейские находят детей и подростков без сопровождения взрослых.

На этот раз рейдовые мероприятия провели во дворах, парках, развлекательных заведениях Абайского района.

В результате по ч. 2 ст. 442 КоАП РК «нахождение несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей с 23 часов до 6 часов утра» составлено 9 протоколов.

Участковые инспекторы выявили подростков-нарушителей и провели беседы с их родителями. По закону с 23 до 6 часов утра несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения законных представителей.

Целью мероприятия является профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, формирование принципа «нулевой терпимости» к общественным беспорядкам.

Также, выявление бродяжничества, нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях без законных представителей, нахождение в ночное время вне места жительства, профилактика употребления алкогольных напитков несовершеннолетними.