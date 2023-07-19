Более 50 подростков задержали во время рейда «Дети в ночном городе»

В Шымкенте проходит рейд «Дети в ночном городе».

С 17 по 19 июля сотрудники полиции Аль-Фарабийского района совместно с прокурорами, сотрудниками акимата и молодежного ресурсного центра проводят рейды на территории города. Проверяющие осматривают улицы и игротеки, нарушителей задерживают.

«В данном мероприятии задействованы совместно с сотрудниками полиции местные исполнительные органы, представители прокуратуры. Цель — борьба с безнадзорностью несовершеннолетних, профилактика преступлений, совершаемых подростками и в отношении них», — рассказали в полиции.

Только за один вечер рейда полицейские задержали около 50 подростков. Некоторые из них прогуливались после 11 часов вечера на городском Арбате. Другие малолетние нарушители после 10 часов вечера находились в игротеке. Несовершеннолетних задержали до приезда родителей, в отношении их законных представителей выписали предупреждения. На второй раз за нахождение вне дома в неустановленное время их ждет штраф.