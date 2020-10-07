На заседании правительства отчитывались главы городов и регионов.

О том сколько потратили или потратят на подготовку ко второй волне коронавирусной инфекции рассказали и аким Шымкента и Туркестанской области.

В Шымкенте готовятся ко второй волне коронавируса. Мурат Айтенов обозначил планы по подготовке к росту заболеваемости в городе. Уже сейчас ведется работа по закупу лекарственных средств для медицинских учреждений. Заключены контракты на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения на общую сумму 7,21 млрд. тенге. По словам Айтенова, на этот раз пациенты, не останутся без неотложной медицинской помощи. В Шымкенте пополнен автопарк карет скорой помощи и закуплена 121 единица техники.

«В настоящее время заключены контракты на поставку медикаментов и изделий медицинского назначения на общую сумму 7,21 млрд. тенге. Единый дистрибьютор поставил лекарственные средства и изделия медицинского назначения на сумму 6,2 млрд. тенге. В настоящее время в аптеках города имеется запас препаратов для лечения COVID-19 на сумму 1,7 млрд. тенге. Кроме того, создан фонд 6,3 млн. медицинских масок. Производственная мощность 2-х производителей, расположенных в городе, составляет 200 000 масок в сутки», — рассказал Мурат Айтенов, аким города Шымкент.

А вот Туркестанская область, ко второй волне пандемии уже готова, по крайней мере об этом отчитался глава региона Умирзак Шукеев. На подготовку были потрачены больше двух миллиардов тенге. На эти средства создан запас медицинских изделий и медикаментов.

«У нас увеличен запас аппаратов искусственной вентиляции легких со 187 до 332. Число кислородных станций увеличилось в 2 раза. Дополнительно установлено 4 станции. Также закупается аппарат оксигенации -80 единиц», — рассказал Умирзак Шукеев, аким Туркестанской области.