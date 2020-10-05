Мурат Айтенов

В этом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что «В течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в населенных пунктах. Эта акция приведет к масштабному озеленению нашей страны».

В целях реализации данного направления аким города Шымкент Мурат Айтенов в субботу ознакомился с деятельностью ряда объектов, подведомственных городскому управлению природных ресурсов и регулирования природопользования.

Сначала глава города ознакомился с работой питомника Шымкентского государственного дендрологического парка имени А.Аскарова, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В целом в питомнике выращивают 8269 саженцев. В частности, здесь насчитывается 1537 саженцев можжевельника, 1016 биоты, 891 саженцев дуба, 223 саженцев мыльного дерева и 81 саженцев чинара. В теплице посеяно 19 видов семян, методом зеленого черенкования заготовлено 42 вида деревьев-кустарников.

В ходе посещения специалисты данной сферы ознакомили акима с новой концепцией развития дендропарка. Аким города отметил, что в первую очередь необходимо увеличить сорта разных деревьев, а также превратить дендропарк в любимое место туристов и жителей города.

Также Мурат Айтенов ознакомился со строительством велосипедных и беговых дорожек в парке. Длина беговой дорожки составляет 6457 метров, ширина – 3 метра. Велосипедная полоса движения отделена от остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки и специальных знаков.

На дороге протяженностью 12,5 км заменены подземные кабели, также на расстоянии 20 метров будут установлены 670 единиц светодиодных столбов высотой 6 метров. Строительные работы планируется завершить до конца текущего года.

Вместе с этим, глава города посетил Коммунальное государственное учреждение «Жасыл белдеу», расположенный на территории 976 га. Здесь посажено 262 тысячи саженцев деревьев.

осень

Для развития зеленой зоны аким поручил, прежде всего, провести инвентаризацию деревьев в городе Шымкент, в результате этого рассмотреть вопрос увеличения и озеленения зеленого пояса.

 

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