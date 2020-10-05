В этом году Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что «В течение пяти лет будет осуществлена посадка более 2 миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в населенных пунктах. Эта акция приведет к масштабному озеленению нашей страны».

В целях реализации данного направления аким города Шымкент Мурат Айтенов в субботу ознакомился с деятельностью ряда объектов, подведомственных городскому управлению природных ресурсов и регулирования природопользования.

Сначала глава города ознакомился с работой питомника Шымкентского государственного дендрологического парка имени А.Аскарова, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

В целом в питомнике выращивают 8269 саженцев. В частности, здесь насчитывается 1537 саженцев можжевельника, 1016 биоты, 891 саженцев дуба, 223 саженцев мыльного дерева и 81 саженцев чинара. В теплице посеяно 19 видов семян, методом зеленого черенкования заготовлено 42 вида деревьев-кустарников.

В ходе посещения специалисты данной сферы ознакомили акима с новой концепцией развития дендропарка. Аким города отметил, что в первую очередь необходимо увеличить сорта разных деревьев, а также превратить дендропарк в любимое место туристов и жителей города.

Также Мурат Айтенов ознакомился со строительством велосипедных и беговых дорожек в парке. Длина беговой дорожки составляет 6457 метров, ширина – 3 метра. Велосипедная полоса движения отделена от остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки и специальных знаков.

На дороге протяженностью 12,5 км заменены подземные кабели, также на расстоянии 20 метров будут установлены 670 единиц светодиодных столбов высотой 6 метров. Строительные работы планируется завершить до конца текущего года.

Вместе с этим, глава города посетил Коммунальное государственное учреждение «Жасыл белдеу», расположенный на территории 976 га. Здесь посажено 262 тысячи саженцев деревьев.

Для развития зеленой зоны аким поручил, прежде всего, провести инвентаризацию деревьев в городе Шымкент, в результате этого рассмотреть вопрос увеличения и озеленения зеленого пояса.